هذا برنامج المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمس الاربعاء، عن جدول المباريات العشرة للمنتخب الوطني الجزائري في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم 2026، حسبما أفاد به بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وكانت القرعة قد اوقعت الجزائر في المجموعة السابعة إلى جانب غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

و من المقرر أن تقام أول جولتين من التصفيات في الفترة ما بين 13 و21 نوفمبر المقبل.

ويتأهل الفائزون من كل مجموعة من المجموعات التسع إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الامريكية و المكسيك و كندا.

وسيلعب أفضل أربعة منتخبات من المركز الثاني من المجموعات في البطولة، مباراة فاصلة، و التي ستؤهل الفائز للمشاركة في بطولة الفيفا الفاصلة، و المقرر إجراؤها شهر مارس من سنة 2026.

وستمتد هذه المرحلة من التصفيات الأفريقية على مدار 23 شهرا، بالإضافة إلى ذلك سيكون تاريخ 8 سبتمبر المقبل موعدا لإرسال التواريخ والملاعب وأوقات انطلاق المباريات (13:00 ظهرا،16:00 مساء ، 17:00 مساء ، 21:00 مساء بالتوقيت المحلي)، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور