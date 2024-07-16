هذا آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل

أعلمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، اليوم، كافة الراغبين في الترشح الذين قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة، يوم 7سبتمبر المقبل، أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح سيكون يوم الخميس 18 جويلية الجاري، على الساعة منتصف الليل.

وقالت السلطة الوطنية في بيانها، ”تذكيرا بالشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249 و 250 و 251 و 253 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المذكور آنفا، يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية “إيداع طلب تسجيل” من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام. حيث لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه”.

هذا ويُطلب من الراغبين في الترشح، حسب ذات المصدر، أخذ موعد مسبق للتكفل بإيداع طلب تسجيل بمقر السلطة المستقلة بقصر الأمم، نادي الصنوبر، عبر الأرقام: 021.37.74.67 و 021.37.61.22.

كما ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بضرورة ملئ استمارة المعلومات “المرفقة بهذا البيان المتعلقة ببيانات الراغب في الترشح والمرافقين له والمعطيات المتعلقة بالمركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة وارسالها عبر البريد الالكتروني: rdv_presidentielles@ina-elections.dz، أو رقم الفاكس 021.37.74.05.

شرف الدين عبد النور