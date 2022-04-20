قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار

أفاد البلاغ العسكري رقم 510 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوي، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار.

و حسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم الثلاثاء تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة فدرة التمات، بمنطقة احريشة ديرت قطاع حوزة، و بمنطقة اكرارة لحديد قطاع الفرسية

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بمنطقة اكصيبي النخلة بقطاع حوزة ، فيما ركزت مفارز أخرى أقصافها على جنود الاحتلال بمنطقة سدرة تركانة بقطاع حوزة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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