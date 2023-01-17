هبوب رياح قوية وتساقط للأمطار والثلوج على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة٬عن تساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 700 إلى 800 متر٬مع سمك الثلوج الذي سيتراوح بين 10 و 20سم٬بداية من منتصف نهار الغد الأربعاء إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس٬بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. وأمطار رعدية مرفوقة بحبات برد.

ؤأضافت ذات المصالح٬بأن النشرية تخص الولايات الآتية: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف و تيسمسيلت٬وكذا ولاية عين الدفلى، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيارت و سعيدة.

كما نبهت ذات المصالح٬من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها بين 700 و 800متر و سمك يتراوح بين 5و 10سم٬ بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم الخميس على ولايات النعامة، البيض، الأغواط و الجلفة.

وكما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن، مع تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم بداية من صبيحة غد الأربعاء.

وحذّرت ذات المصالح في نشرية خاصة٬من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا٬كميات تتراوح بين 30 و 40 ملم و قد تصل محليا إلى 50 ملم٬وذلك ابتداءا من الساعة الثالثة من صبيحة الغد الأربعاء٬إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس٬وذلك على الولايات الآتية: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عين الدفلى، البليدة و المدية.

وفي نشرية ثانية٬حذّرت مصالح الأرصاد الجوية٬ من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم٬بداية من الساعة الثالثة من صبيحة يوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم الخميس٬على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، بلعباس، معسكر. بالإضافة كذلك إلى غليزان، تسمسيلت، تيارت و سعيدة.

كما حذرت في نشرية أخرى من أمطار وهبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و 70 كلم في الساعة٬ و يمكن أن تتعدى أحيانا الهبات بين 80 و 90 كلم٬ إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأربعاء.

وأضافت النشرية٬بأن هبوب الرياح يخص ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، المسيلة، و شمال الجلفة.

حورية سعداوي

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