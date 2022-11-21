هبوب رياح قوية تتجاوز 100 كلم بهذه الولايات

21 نوفمبر، 2022

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية بسرعة تتجاوز 90 كلم في الساعة، وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

كما أضافت ذات المصالح، إلى أن الولايات المعنية تتمثل في: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم. إضافة إلى معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس و تيزي وزو.

كما حذرت النشرية الخاصة، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 100 كلم في الساعة، وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم الإثنين، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الثلاثاء، و ذلك بالولايات التالية :  بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

حورية سعداوي

21 نوفمبر، 2022

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