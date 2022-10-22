هؤلاء الصحفيون الفائزون بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أشرف اليوم السبت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مراسم تكريم الإعلاميين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وقد كرم رئيس الجمهورية، بعض الصحفيين الذين قضوا نحبهم، والذين كان لبعضهم سببا وجيها في إنجاز هذه الجائزة، حيث يتعلق الأمر بالراحل محند أوسعيد بلعيد، حيث تسلمت ابنته التكريم.

كما تم تكريم المجاهدة المرحومة زينب الميلي، حيث تسلم الجائزة ابنها، بينما تسلم الجائزة أيضا، عبد المالك حويو، حيث تسلم ابنه التكريم.

في حين تم تكريم عبد المجيد شربال، والصحفية المرحومة صبرينة خليفي، والتي تسلمها عنها زوجها تريبش نبيل.

و بخصوص الجوائز، فقد افتك المرتبة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية ، خالد ضرباني من جريدة النصر، بينما فاز بالجائزة الثانية منير لعرج عن التلفزيون الجزائري.

أما عن الفائزة الأولى في الإعلام الإذاعي، فقد توجت بها بشرى بوحناش، عن إذاعة ميلة الجهوية، في حين فاز عبد الحليم دياب من صنف الإعلام الالكتروني وهو صحفي بموقع دزاير توب.

كما فاز محمد علال، وهو صحفي بجريدة الخبر في فئة الاعلام المكتوب، بينما تم تكريم الصحفية فضيلة بودريش في فئة الاعلام المكتوب من جريدة الشعب.

بالاضافة الى تكريم كل من إرناتم فؤاد، بوزيد ولد الحسين، نوال بلعيدي، كمال مهدي، دلال علوقة. سارة بومعزة، إيمان عنان، مفتاح دراجي، رضا بوعيشات.

رمزي أحمد توميات

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