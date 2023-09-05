نور الدين بن براهم يستقبل ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر

إستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، يوم أمس الاثنين، بمقر المرصد، كاتارينا يوهانسون، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر.

و سعى اللقاء إلى بحث إمكانية وضع شراكة هادفة بين كل من المرصد الوطني للمجتمع المدني و صندوق الأمم المتحدة للطفولة، و هذا عملا و تماشيا مع إطار اتفاقية تعاون بين الجزائر و الأمم المتحدة لفترة 2023-2027.

كما تناول النقاش بين الطرفين، سُبل و آفاق تعزيز التعاون من أجل تحسين و رفع قدرات فعاليات المجتمع المدني في حماية الطفولة والشباب، في عديد المجالات كالتربية، الصحة، التكنولوجيات الحديثة و كذا وسائل الاعلام و الاتصال.

للإشارة، فقد حضر اللقاء عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، خليفاتي نوال، كما حضر كل من بوزريبة أحلام عضو مكتب المرصد، و علي شعواطي عضو المرصد، جمال دحو رئيس ديوان بالمرصد، و كذا كنزة نشار مستشارة بالمرصد.

شرف الدين عبد النور

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