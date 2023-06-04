نوارة سعدية جعفر في واشنطن للمشاركة في الاجتماع الخامس لشبكة مراكز الاتصال المعنية بالمرأة والسلم والأمن

تشارك نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة، بتكليف من صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، في أشغال الاجتماع الخامس لشبكة مراكز الاتصال المعنية بالمرأة والسلم والأمن، المنعقدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما بين 05 و 09 جوان 2023.

تشارك عضو مجلس الأمة في هذه الفعاليات بصفتها عضو شبكة النساء البرلمانيات WPN ، وعضو ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وسيناقش المشاركون من برلمانيين، وسياسين وخبراء، وأكادميين وممثلي المجتمع المدني موضوع :” دفع قابلية التكيف وتطور الشبكة كإطار لتنفيذ تغيير السياسة”، ضمن ورشات وحلقات نقاش متخصصة.

ش.ن

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