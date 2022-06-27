صوت اليوم الإثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، على مشروع قانون الاستثمار، خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

وعرفت الجلسة، حضور وزير الصناعة أحمد زغدار، للذي أكد أن قانون الاسثمار سيعطي دفعة قوية للراغبين في الاستثمار في مجال تركيب السيارات.

وتم افتتاح هذه الجلسة بعرض قدمه زغدار حول التدابير التي تضمنها مشروع القانون. والتي ترمي في مجملها إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية.

بالاضافة الى ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية. وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.

وكذا تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية. وكذا تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

ومن جهتها، قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، بعرض تقريرها حول مشروع قانون الاستثمار، أين أكدت على أهمية الاجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد والرامية الى إزالة العوائق امام الاستثمار الوطني والأجنبي.

كما شددت اللجنة في تقريرها على ضرورة الاسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص. قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة، مع وضع سياسات مرافقة، في ظل رؤية استشرافية شاملة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...