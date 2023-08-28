نقل مجاني للطلبة عبر خدمتي الميترو و الترامواي في هذه الولايات

28 أغسطس، 2023
نقل مجاني للطلبة عبر خدمتي الميترو و الترامواي في هذه الولايات

تم اليوم، في اطار مساعي قطاع التعليم العالي لتطوير و تحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، إبرام اتفاقية بين الديوان الوطني للخدمات الجامعية و شركة سيترام للنقل عبر الميترو و الترامواي في 7 ولايات و هي العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، ورقلة، بلعباس و مستغانم.

و ستسمح هذه الاتفاقية بالنقل المجاني للطلبة المقيمين، و هذا بعد دفع ملف اداري الكترونيا الى مديريات الخدمات المعنية، التى بدورها ستتكفل بتسخير بطاقات خاصة مع شركة سيترام، حيث ستدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي لهذه السنة، في جميع المدن الجامعية المذكورة.

و في موضوع أخر، سيستلم الديوان الوطني للخدمات الجامعية تحسبا للدخول الجامعي لهذه السنة، حوالي 19 اقامة جديدة، جهزت بقرابة 36 ألف سرير، حيث ستفتح أبوابها بداية من الموسم الجامعي الجديد 2023-2024 عبر ربوع الوطن، الخطوة التي ستجعل القطاع في أريحية أكبر، متخلصا من بعض مشاكل الاكتظاظ.

هذا و أحصى الديوان السنة الفارطة، حوالي 442348 طالب مقيم، أما بخصوص الطلبة الجدد فقد تم تسجيل لحد الان 116000 طلب إيواء عبر “بروقرس” ، حيث لا تزال عملية التسجيل مستمرة.

شرف الدين عبد النور

28 أغسطس، 2023

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