قامت نقابة عمال النقل البحري و السكك الحديدية بتسليم رسالة تنديد و استنكار إلى طاقم سفينة ستوني ستريم التي وصلت إلى ميناء مدينة ليتلتون يوم الأربعاء محملة بشحنة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية.

وقالت النقابة في رسالتها:”إننا كنقابة تمثل عمال الميناء و كعضو في مجلس النقابات النيوزيلاندية لنسجل رفضنا لإستيراد الفوسفات من الصحراء الغربية إلى نيوزيلاندا”.

وأضافت الرسالة ان معارضة النقابة لنهب ثروات الصحراء الغربية يتماشى مع السياسة التي أنتهجها مجلس النقابات بنيوزيلاندا و خاصة اللائحة الداعمة للقضية الصحراوية التي وافق عليها مؤتمره الأخير.

كما جددت نقابة عمال النقل البحري و السكك الحديدية دعوتها لحكومة نيوزيلندا بتكثيف وإظهار دعمها للشعب الصحراوي المضطهد و الذي يعاني من الإحتلال المغربي.

ليديا كبيش

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