نفطال تؤكد توفّر كل المواد البترولية خلال أيام عيد الفطر المبارك

7 أبريل، 2024

أعلمت مؤسسة نفطال، في بيان لها، اليوم، كافة زبائنها، بأنها اتخذت كل التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الوقود و غاز البوتان خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما أفادت نفطال، بأنها جنّدت كافة وسائلها البشرية والمادية، لتوفير كل المواد البترولية عبر كامل نقاط البيع التابعة لها، و التي ستبقى مفتوحة على مدار 24 ساعة، وعبر كل القطر الوطني، على غرار سائر أيام السنة، داعية الزبائن لتجنب الطوابير في محطات الخدمات عشية العيد.

كما ذكّرت نفطال زبائنها، أنه بإمكانهم تسديد مستحقات كل المنتوجات والخدمات باستعمال بطاقات الدفع البنكية CIB والذهبية، في جميع نقاط البيع الخاصة بنفطال والتي يمكن تحديد موقعها من خلال البحث السريع عبر تطبيق “نفطال خدمات“.

شرف الدين عبد النور

7 أبريل، 2024

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