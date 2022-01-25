نظام المخزن يشن حملة مسعورة ضد هيومان راتش ووتش بسبب رفضها الترويج للاطروحته حول قضية الصحراء الغربية

قام يوم أمس نظام المخزن بسن حملة شرسة ضد هيومان رايتس ووتش بسبب فضحها لاوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ودفاعها عن الأسس التي تحدد طبيعة قضية الصحراء الغربية كونها قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال منظمة الامم المتحدة

ووجهت المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان اتهاما لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يتمثل في الانخراط في حملة سياسية ممنهجة ضد المغرب.

وأعرب نظام المخزن من خلال رده على التقرير السنوي للمنظمة الدولية، عن مدى انزعاجه لرفض هيومان رايتش ووتش الترويج للاطروحة المغربية سيما ما يسمى مقترح الحكم الذاتي والحديث عن اللجان الحقوقية التابعة لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وللإشارة، فإن منظمة هيومان راتس ووتش فضحت مؤخرا الممارسات الشنيعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.

ليديا كبيش

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