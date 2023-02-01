نشوب حريق على مستوى غرفة بالعيادة المتعددة الخدمات بحاسي بحبح

1 فبراير، 2023

تدخلت الحماية المدنية في الجلفة، فجر اليوم الأربعاء، من أجل إخماد  حريق نشب على مستوى غرفة بالعيادة المتعددة الخدمات بحاسي بحبح، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأضاف البيان، أن الحريق نشب بغرفة مساحتها 8 م/ 4 م بالطابق الارضي، حيث نجم عنه إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 36 سنة اثر استنشاقه لدخان النار، أين تم تقديم الإسعافات اللازمة له وإجلائه الى مستشفى حاسي بحبح.

وكما سخرت ذات المصالح لهذه العملية، سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء، أين تم التحكم في الحريق من طرف أفراد الفرقة، وإنقاذ بعض العتاد الطبي. فيما تم تسجيل بعض الخسائر المادية، يختم البيان.

 

حورية سعداوي

1 فبراير، 2023

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