نديل: الإستهلاك الوطني للوقود بلغ 15.6 مليون طن سنة 2021

أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن الإستهلاك الوطني للوقود قد بلغ سنة 2021 كمية إجمالية قدرت بـ 15.6 مليون طنا، كاشفا أن البلاد سجّلت إكتفاء ذاتيا من حيث إنتاج المواد البترولية.

واوضح نديل خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، إن الإستهلاك الوطني للوقود قد شهد إرتفاعا في 2021 ببلوغ 15.6 مليون طن. منها 9.7 مليون طن من المازوت و 3.6 مليون طن من البنزين. بالإضافة إلى 1.3 مليون طن من غاز البترول المميّع وقود.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا الإستهلاك يتضمن كذلك أزيد من مليون طن من غاز البترول المميع، مبرزا ان الجزائر لم تستورد الوقود منذ سنة 2020.

كما ذكر رئيس السلطة، بأن سلطة ضبط المحروقات قد أعلنت في أرقام سابقة الى استهلاك 12.59 مليون طن من الوقود خلال سنة 2020. و 14.4 مليون طن في سنة 2019.

وقال نديل، أنه :”اذا انتعش النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي خلال الأشهر المقبلة فسنحتاج ربما إلى استيراد نسبة قليلة من المازوت تتراوح بين 300.000 الى 400.000 طن و تبقى هذه الكمية ضئيلة مقارنة بالاستهلاك السنوي”.

كما كشف ذات المتحدث، أن مجمع سوناطراك بصدد تطوير تقنيات من أجل الرفع من إنتاج المازوت في الجزائر. والذي قد يتحقق في ظرف ستة إلى ثمانية أشهر. مضيفا أن هذه الإجراءات التقنية ستسمح بتقليص اللجوء إلى الاستيراد.

رمزي أحمد توميات

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