ندوة فكرية احتفاءً بالذكري الـ17 لتأسيس إذاعة الجزائر الدولية

نظّمت الإذاعة الجزائرية، أمس الثلاثاء، ندوة فكرية تحت عنوان “إذاعة الجزائر الدولية من انتفاضة 2008 إلى طوفان الأقصى 2023 ثبات المعالجة من ثبات المواقف”، و ذلك احتفاءً بالذكري الـ17 لتأسيس إذاعة الجزائر الدولية، بالنادي الثقافي عيسى مسعوي، في إطار برنامج ليالي الأفكار الذي سطرته الإذاعة الجزائرية.

و أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، في هذا الصدد، حسب بيان الإذاعة الجزائرية، أن “إذاعة الجزائر الدولية تميزت بقوتها منذ انطلاقها وذلك من خلال معالجتها الاعلامية لمختلف القضايا العادلة بكل احترافية ومصداقية، عبر برامجها المتنوعة واستضافتها لمحللين ومختصين في الشؤون الدولية”.

من جهته، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإتصال، كمال سيدي السعيد أن “صوت اذاعة الجزائر الدولية أصبح مسموعا”، مضيفا عقب اختتام الحفل، أنها “أصبحت مصدرا موثوقا وذي مصداقية للمعلومة والخبر تأخذ منها مختلف القنوات العالمية ووسائل الإعلام الدولية”، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات التي بُذلت مؤخرا من أجل الرقي بمستوى الأداء الإعلامي.

من جانبه أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي أن “إذاعة الجزائر الدولية هي صوت القضايا العادلة في العالم على غرار القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية”، مبرزا تفرد الدولة الجزائرية بتناغم “مطلق” بين مواقفها ومواقف شعبها الأبي في نصرة الحق والوقوف مع القضايا العادلة.

كما أوضح بغالي أن “إذاعة الجزائر الدولية أصبح لها تأثير كبير، حيث شهدت صفحتها على المنتديات الاجتماعية تفاعلا كبيرا”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع عدد متابعيها يوميا.

من جانبه، أبرز ممثل سفارة دولة فلسطين بالجزائر، المستشار الأول، بشير أبو حطب دور الإعلام الجزائري وفي مقدمته الاذاعة الجزائرية في الوقوف إلى جانب القضايا العادلة وقضايا التحرر، مشيرا إلى أن الإعلام الجزائري يعبر عن الموقف الأصيل للجزائر وقيادتها على مدى العقود الماضية، وقال “لن ننسى ابدا دور الاذاعة الجزائرية التي احتضنت إذاعة الثورة الفلسطينية في حقبة مهمة من كفاح الشعب الفلسطيني”.

كما استنكر أبو حطب التخاذل العربي وسكوت الانظمة العربية عن المجازر والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شرف الدين عبد النور

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