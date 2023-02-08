نداء هام لبعض الجزائريين المقيمين في تركيا غير المسجلين على مستوى سفارة أنقرة

نداء هام لبعض الجزائريين المقيمين في تركيا غير المسجلين على مستوى سفارة أنقرة

رفع منتدى الجالية الجزائرية في تركيا، نداءا هاما لبعض الجزائريين المقيمين في تركيا غير مسجلين على مستوى سفارة أنقرة، والقنصلية العامة اسطنبول.

وطالب المنتدى كل من يبحث عن شخص مفقود اثر الزلزال، تزويده على رسائل الخاص في الصفحة بالمعلومات الأساسية:الاسم واللقب، عنوان الاقامة والعمل، رقم الهاتف، الحالة العائلية، تاريخ الميلاد، ووثائق الهوية، وكل ما له علاقة بالشخص المفقود.

وأضاف المنتدى، أنه وبعد إرسال المعلومات على رسائل الخاص،سيرسلها بدوره لخلية الأزمة على مستوى السفارة والقنصلية العامة للقيام بالاجراءات اللازمة.

ملاحظة: فقط الرسائل حول المقيمين في مناطق الزلزال سيتم معالجتها. اسطنبول لم تتعرض لأي ضرر وبالتالي من فيها غير معنيين بالمنشور.

حورية سعداوي

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