نداء للجمهور من شرطة الجزائر العاصمة

10 مارس، 2023
شرطة العاصمة

طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة  سيدي أمحمد، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة  الشرطة القضائية لأمن المقاطعة  الإدارية سيدي أمحمد ، إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورتين:  المدعو “ك س ” و المدعو “ب“، مشتبه فيهما قضية النصب على الجمهور، انتحال صفة حددتها السلطة العمومية.

في هذا الصدد ، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر، سواء إلتقاهما شخصيا أو تعامل معهما أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى مقر أمن المقاطعة الادارية سيدي محمد  ، الكائن على مستوى شارع أرجنتين – الجزائر العاصمة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

10 مارس، 2023

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