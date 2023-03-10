نداء للجمهور من شرطة الجزائر العاصمة

طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد ، إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورتين: المدعو “ك س ” و المدعو “ب“، مشتبه فيهما قضية النصب على الجمهور، انتحال صفة حددتها السلطة العمومية.

في هذا الصدد ، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر، سواء إلتقاهما شخصيا أو تعامل معهما أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى مقر أمن المقاطعة الادارية سيدي محمد ، الكائن على مستوى شارع أرجنتين – الجزائر العاصمة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

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