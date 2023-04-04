نداء للجمهور/ “مرام” المحتالة عبر الفايسبوك في قبضة الأمن وضحاياها مدعوون لتقييد شكوى

4 أبريل، 2023

طبقا لنص المادة 17 -68من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الحراش الغرفة الخامسة  ، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المركزية للتفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر ، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهرفي الصورة:  المدعو ة”  ب خ  ” مشتبه فيها  في قضية النصب حيث تبين من خلال التحقيق القضائي وجود عدة أشخاص وقعوا ضحية المتهمة ، التي كانت تستعمل إسم : “مرام” وحساب فايسبوك :   Ronavo badja PapilloNE De paradis Milisa Silina .

في هذا الصدد ، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفة الذكر ، التقرب إلى مكتب السيد قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة الحراش قصد تقييد شكوى .

خلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية الجزائر

4 أبريل، 2023

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