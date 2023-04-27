نداء للجمهور في قضية النصب بإستعمال مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحة الفايسبوك

طبقا لنص المادة 17 -68من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية محكمة حسين داي ، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى ، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو : ” أ أ ” مشتبه فيه في قضية النصب الموجه للجمهور بإستعمال مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحة الفايسبوك: SALEM usdt .

في هذا الصدد ، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر ، التقرب إلى مصالح مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الكائن مقر بـ 04 شارع الدكتور سعدان الجزائر الوسطى قصد تقييد شكوى.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

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