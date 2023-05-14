نحو مراجعة أجور أستاذة التعليم التعليم العالي و الباحثين الجامعيين

نحو مراجعة أجور أستاذة التعليم التعليم العالي و الباحثين الجامعيين

أمر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء ، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها، في كل القطاعات.حسب بيان لرئاسة الجمهورية،

وأسدى الرئيس تبون تعليمات حسب بيان الرئاسة ، تتمثل في التحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أمر بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر، للطلبة في التخصصات والشُعب العلمية، باعتبارها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة.

و طلب تبون في اجتماعه اليوم، باعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات، المواكبة للتوجهات العالمية. حسب ذات المصدر

كما وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمنة توظيف وإدماج حاملي هاتين الشهادتين، ضمن المناصب الجامعية.

عبد النور شرف الدين ك

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