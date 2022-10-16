نحو فتح مركز ثقافي أمريكي في بشار

16 أكتوبر، 2022

كشفت سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، أنه سيتم فتح مركز ثقافي أمريكي بولاية بشار قريبا

وأعربت اوبين، عن أملها في تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الجزائر في مختلف المجالات، لاسيما في الميدان الاقتصادي والثقافي، معتبرة تدشين لوحة تذكارية مخلدة لصديق الثورة التحريرية، الرئيس الأمريكي الأسبق الراحل جون كينيدي، عرفانا لمواقفه المساندة للثورة التحريرية ولاستقلال الجزائر، “فرصة للتعريف ببلادها وشعبها وبالصداقة المتميزة والمتينة التي تربط الولايات المتحدة بالجزائر.

كما أشادت ااسفيرة الأمريكية بهذه الالتفاتة التي حظي بها جون كينيدي “الذي قدم الكثير للقضية الجزائرية، معلنة أنه سيتم قريبا فتح مركز ثقافي أمريكي بولاية بشار، على غرار المراكز الثقافية الأخرى المتواجدة بكل من الجزائر العاصمة, وهران, ورقلة وقسنطينة.

رمزي أحمد توميات

16 أكتوبر، 2022

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