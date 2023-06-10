نحو فتح خط جوي بين الجزائر العاصمة وكراكاس

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا بكاراكاس مع وزير النقل الفنزويلي، رامون فيلاسكيز، تم خلاله استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وكشف بيان لوزارة الفلاحة، أتع تمت مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص الطرفين والتي تتمحور أساسا حول فتح خطوط جوية بين البلدين، لا سيما ما تعلق بفتح خط جوي بين الجزائر العاصمة وكراكاس. والذي سيكون له الأثر الإيجابي على التبادلات الاقتصادية بين البلدين

وللاشارة فان اللقاء جاء بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني المنعقدة يومي 8 و9 جوان الجاري.

رمزي أحمد توميات

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