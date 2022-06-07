أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن بلاده تعتزم فتح خط بحري يربط بين ليبيا والجزائر.

وجاء ذلك خلال إلقائه لكلمة خلال افتتاح معرض صنع في الجزائر، المُقام في المدينة الرياضية في العاصمة الليبية طرابلس، على ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، تتعلق بالتعريفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

ودعا ذات المتحدث جميع الشركات الليبية ورجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية وبحث فرص الاستثمار، معتبرا أن الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الأفريقية المجاورة، وأن تنظيم مناطق حرة بين البلدين سيجعلها مصادر خير ونماء لصالح الشعبين

وقال رئيس الحكومة المؤقتة :”نفكر في إطلاق خط موانئ بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية” مشيدا بكون الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الرسمي لفاعلية المنتجات الجزائرية في طرابلس.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...