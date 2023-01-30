كشف المدير العام للمنافسة بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، خلال تصريحات له للإذاعة الجزائرية٫ بأن قطاع الصناعة يعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة على طرح أجهزة للتدفئة و تسخين المياه تتطابق مع قواعد ومعايير السلامة والأمن٫ وذلك بفضل التطور الذي بلغته البلاد اليوم يمكننا من تفادي تكرار حوادث الإختناقات بالغاز.

وقد أكد المتحدث أن التطور الذي بلغته البلاد اليوم يسمح بتوفير الإمكانيات التقنية٬ من أجل استخدام أجهزة كفيلة بوقف تشغيل أجهزة التدفئة٫ وأخرى تسمح بامتصاص تسرب الغاز٫ مما يمكن من تفادي تكرار حوادث الإختناقات بالغاز.

وكما شدد ذات المسؤول على أهمية مراجعة و تحيين اللائحة الفنية الخاصة بالسلامة٫ و الأمن و الجودة و التي أصدرتها الوزارة عام 2015.

وقد صرح قند نسبة الإدماج تقدر بـ 80 بالمائة فيما يتم استيراد باقي التجهيزات من الخارج وخصوصا الصين وإيطاليا٬ مشيرا إلى أن عدد المتعاملين في قطاع إنتاج وتصنيع أجهزة التدفئة٫ يتراوح حاليا ما بين 10 إلى 12 منتجا٬ إضافة إلى 4 منتجين و صناعيين في مجال أجهزة تسخين المياه.

وأضاف قند بأن هؤلاء المنتجين بإمكانهم تغطية حاجيات السوق الوطنية٫ مؤكدا أن الوزارة تسعى لإنشاء تكتل لهؤلاء المتعاملين لضمان الإلتزام بقواعد الجودة والسلامة.

كما كشف قند عن إعداد ملف من قبل المعهد الجزائري للتقييس من أجل الانضمام والحصول على الاعتماد من قبل المنتدى الدولي للتقييس٫ مضيفا بأن المعهد الجزائري للتقييس لديه أكثر من 11 ألف مواصفة ويعكف على تحيينها سنويا٬ بحيث ينتج ما بين 700 إلى ألف مواصفة سنويا.

كما أكد المدير العام بأنه يجري حاليا الإعداد لإصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون القياسة رقم 17-09.0٫.

وكما نوه قند إلى وجود مشروعين، الأول يتضمن إنشاء “دار الجودة ”٫ وهي عبارة عن عمارة تتضمن 08 طوابق٬ حيث تضم كل هيئات البنية التحتية للجودة لتسهيل العملية على جميع المتعاملين.

أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء المرجع الوطني للقياسة٫ وهو المخبر المرجعي للبلاد في مجال مطابقة الجودة.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...