نحو رفع مدة التكوين في نظام أل أم دي إلى 04 سنوات 

16 يناير، 2023

كشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور جمال بوقزاطة، عن مقترح لإصلاح شامل لنظام “أل أم دي” .

وحسب تصريحات بوقزاطة، للإذاعة الوطنية، يتضمن هذا المقترح رفع سنوات التكوين في الليسانس من ثلاث إلى أربع سنوات مثل ما كان معمولا به في النظام الكلاسيكي.

وقال ذات المتحدث: ” نظام “أل ألم دي” قابل للتحسين باستمرار ونحن نحاول إظهار جوانب القوة التي ظهرت فيه لاسيما في مجال انفتاحه على المجال الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف المسؤول بوزارة التعليم العالي بالقول:” نسعى لأن تكون الجامعة اليوم أن جامعة مواطَنة تستجيب لانشغالات محيطها وهذه الاستجابة تتطلب المرئية وبالتالي نحن نعمل على تحسين المرئية من الجانب الداخلي والخارجي”.

وأوضح نفس المسؤول أن القطاع يسعى إلى إضفاء بعد ثالث للجامعة وهو البعد الاقتصادي من خلال جعل الجامعة مُساهِمة في خلق الثروة وخلق مناصب الشغل ليتحقق المثلث الذهبي “التعليم والتكوين الجيدين وبحث علمي نافع وتطبيقي”.

ليديا كبيش

16 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة خارجية كرواتيا

11 ديسمبر، 2021

تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

24 نوفمبر، 2020

وزير الاتصال يؤكد دعم الدولة للإعلام الخاص والعام

30 نوفمبر، 2021

الحزب الشيوعي الصيني يُطلق مسابقة انشاء المقالة أو انتاج الفيديو القصير لصالح شباب الدول العربية

4 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: