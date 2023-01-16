نحو رفع مدة التكوين في نظام أل أم دي إلى 04 سنوات

نحو رفع مدة التكوين في نظام أل أم دي إلى 04 سنوات

كشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور جمال بوقزاطة، عن مقترح لإصلاح شامل لنظام “أل أم دي” .

وحسب تصريحات بوقزاطة، للإذاعة الوطنية، يتضمن هذا المقترح رفع سنوات التكوين في الليسانس من ثلاث إلى أربع سنوات مثل ما كان معمولا به في النظام الكلاسيكي.

وقال ذات المتحدث: ” نظام “أل ألم دي” قابل للتحسين باستمرار ونحن نحاول إظهار جوانب القوة التي ظهرت فيه لاسيما في مجال انفتاحه على المجال الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف المسؤول بوزارة التعليم العالي بالقول:” نسعى لأن تكون الجامعة اليوم أن جامعة مواطَنة تستجيب لانشغالات محيطها وهذه الاستجابة تتطلب المرئية وبالتالي نحن نعمل على تحسين المرئية من الجانب الداخلي والخارجي”.

وأوضح نفس المسؤول أن القطاع يسعى إلى إضفاء بعد ثالث للجامعة وهو البعد الاقتصادي من خلال جعل الجامعة مُساهِمة في خلق الثروة وخلق مناصب الشغل ليتحقق المثلث الذهبي “التعليم والتكوين الجيدين وبحث علمي نافع وتطبيقي”.

ليديا كبيش

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