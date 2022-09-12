نحو رفع سقف دعم البذور لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلن اليوم الاثنين المدير العام للديوان المهني للحبوب نصر الدين مسعودي، عن وجود دراسة على طاولة الحكومة لرفع سقف دعم البذور لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في القمح الصلب الصلب والشعير.

وأفاد مسعودي أن الديوان سيوفرىكل البذور اللازمة من القمح اللين والقمح الصلب، والشعير والعدس والحمص والأسمدة، كاشفا أنه ستطبق أسعار جديدة عليها.

وأوضح ذات المتحدث، أن الظروف المناخية هي التي لم تساعد على تحقيق هذين النوعين، لذلك ارتأت الحكومة أن تعالج المشكل بالسقي، كاشفا انه سيتم العمل في المناطق الشمالية على السقي التكميلي، وفي الجنوب سيتم الذهاب الى المناطق التي فيها المياه قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما قال المدير العام للديوان المهني للحبوب، أنه :”تم تكليف الديوان مؤخرا لنكون المستورد الوحيد لمادة البقوليات”

وتطرق المسؤول نفسه، لموسم الحصاد حيث قال:”نحن في نهاية موسم الحصاد والدرس بقي لنا بعض الوقت فقط لاستقبال الكميات من الفلاحين في حين تنظيم الموسم كان محكم”.

وفي نفس السياق، كشف مسعودي أن الولاة هم من قاموا بالاشراف على الحصاد والدرس وهو ما ساهم في تنظيم العملية ووضع التعاونيات في أريحية تامة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الضغط كان في بعض نقاط الاستقبال غير أن الولاة استطاعوا ان يحلو المشكل في بعض مناطق الاستقبال.

كما كشف مسعودي، أن هناك مشاريع لاستيعاب العجز المسجل، الاجتماعات الدورية للمكننة والسقي والتخزين ما زالت قائمة ونعمل على اعداد ملف وتقديمه الى الوزارة الاولى.

ليديا كبيش

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