نحو رفع انتاج المنتجات الصيدية إلى 166 ألف طن في آفاق 2024

نحو رفع انتاج المنتجات الصيدية إلى 166 ألف طن في آفاق 2024

تتّجه الحكومة الى إقرار عدة قرارات لفائدة قطاع الصيد البحري لاسيما المنتجات الصيدية وبناء وإصلاح السفن وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.

وقد تطرق العرض الذي قدمه وزير الصيد البحري وتربية المائيات خلال اجتماع الحكومة، هذا الأربعاء، إلى أهم الأعمال المنجزة منذ سنة 2020 وقدم تحليلا استشرافيا فيما يخص أهداف 2023 و 2024, من خلال إبراز الأعمال التي يتعين مباشرتها والأهداف الاستراتيجية التي ينبغي بلوغها.

يشار إلى ان مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتطوير الصيد البحري وتربية المائيات, يرمي إلى رفع الانتاج في آفاق سنة 2024 ليصل إلى 166.000 طنا من المنتجات الصيدية, منها 24.000 طنا من أسماك تربية المائيات”.

يذكر انه استمعت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي لعرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول خارطة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

فايزة سايح

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