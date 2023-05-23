نحو دفع فواتير الماء عن طريق الأنترنيت

23 مايو، 2023

تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين وزير المالية لعزيز فايد ووزير الري طه دربال تسمح للمواطنين بدفع فواتير الماء عن طريق الانترنيت في اطار مخطط عمل  الحكومة الرامي إلى رقمنة مختلف القطاعات.

وحسب بيان ” ABEF”، فإن هذه الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة الجزائرية للمياه والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ستتيح للمواطنين حاملي البطاقة البنكية والذهبية دفع فاتورة المياه عن طريق الانترنيت دون التنقل للوكالة.

و ستسمح هذه الخدمة بدفع الفواتير بطرق سهلة وآمنة طيلة ايام الأسبوع وفي اي وقت، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

23 مايو، 2023

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