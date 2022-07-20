نحو تقليص نظام الدوامين في الإبتدائي خلال الموسم الدراسي المقبل

نحو تقليص نظام الدوامين في الإبتدائي خلال الموسم الدراسي المقبل

دعت وزارة التربية الوطنية إلى تقليص نظام الدوامين في التعليم الإبتدائي قدر الإمكان لا سيما بالنسبة للسنتين الأولى والثانية، خلال الموسم الدراسي المقبل

وحسب المنشور الوزراي الموقع من قبل رئيس الديوان، فقد طالبت الوزارة، في إطار الجانب المرتبط بالتنظيم المدرسي وتحسين ظروف التمدرس، بضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية لكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام وكل مؤسسة تعليمية بناء على نتائج أعمال مجاليس الأساتذة.

وأكدت وزارة التربية، على ضرورة العمل على توسيع فتح أقسام التربية التحضيرية من منطلق ضمان تكافؤ الفرص، وتشكيل الأفواج التربوية، وكذا العمل على توسيع الأقسام المتعددة المستويات في المدارس الإبتدائية التي بها تعداد إجمالي أقل أو يساوي 50 تلميذا.

كما دعت الوزارة، إلى العمل على توسيع فتح أقسام التعليم المكثف لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم أو التأخر الدراسي، والعمل على توسيع فتح أقسام للتلاميذ الماكثين في المستشفيات لمدة طويلة.

ليديا كبيش

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