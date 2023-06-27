نحو تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله

27 يونيو، 2023

قدّم اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال اجتماع للحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، حسب ما اورده بيان لمصالح الوزير الأول.

و يرمي مشروع هذا النصّ حسب ذات البيان، إلى التكفل بالأهداف المسطّرة في مجال توسيع مجال تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله، مما سيسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بشكل أكبر.

و من المقرر أن يتم إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية أو التنقل أو الإقامة من خلال هذه الآلية الجديدة، من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم، وذلك بفضل الربط البيني للأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

27 يونيو، 2023

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