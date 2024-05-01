نحو تسهيل ورقمنة عملية إنشاء الشركات في الجزائر

عقد كل من، الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، و ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أمس الثلاثاء، إجتماعاً بمقر وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، للتباحث حول إجراءات تسهيل إنشاء الشركات، بحضور عدد من إطارات الوزارتين.

و توافق الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف التعاون في عدد من المواضيع، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء الشركات عن طريق تقليص مدة الإنشاء وتكاليفها، وكذا وضع ورقة طريق مشتركة لرقمنة 100% عملية إنشاء الشركات، حيث تم تحديد هدف الوصول إلى مرحلة إنشاء الشركات دون التنقل أو إيداع وثائق وفي فترة وجيزة، وهذا ما يتطلب مجهودات تقنية وتنظيمية للوصول لتحقيقه، فضلاً عن استخدام التبادل البيني للمعلومات ما بين القطاعات الفاعلة.

ومن أجل هذا الغرض، تم تنصيب لجنة تقنية تضم إطارات من الوزارتين و كذا المركز الوطني للسجل التجاري والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، من أجل العمل على الوصول إلى الأهداف المسطرة خلال الإجتماع.

شرف الدين عبد النور