نحو تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي

11 مايو، 2023

تسعى الحكومة إلى تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي، بهدف جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.

وعليه، قدّم وزير النقل خلال اجتماع للحكومة أمس الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000 ـ 43 المؤرخ في 26 فيفري 2000 والمحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.

ويأتي تعديل هذا المرسوم التنفيذي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية، حسب ما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول.

شرف الدين.ع

 

 

11 مايو، 2023

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