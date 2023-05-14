نحو تحويل المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه اليوم لاجتماع مجلس الوزراء، بتحويل المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانيةوالنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، يفيد بيان رئاسة الجمهورية.

و أكد الرئيس تبون، أن نتائج هذا التصور لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة، وعليه أمر رئيس الجمهورية بإعداد رؤية جديدة عميقة في غضون شهر واحد تقدم رؤية شاملة، تُبرز دورها الجديد وإطارها القانوني، الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها، عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة.

شرف. ع

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