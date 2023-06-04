نحو تأسيس شبكات تواصل لتطوير مخططات الإتصال المؤسساتي

من المرتقب أن يتم تأسيس شبكات للتواصل تضم المشاركين في الدورات التكوينية الخاصة بالصحفيين ومسؤولي خلايا الإتصال بالمؤسسات وأساتذة جامعيين لتطوير مخططات الاتصال المؤسساتي.

وجاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة العلمية للدورة التكوينية علي موسى، خلال الجلسة الختامية للدورة التكوينية السابعة حول الإتصال المؤسساتي.

وأوضح موسى أن مخططات الإتصال المؤسساتي التي أعدّت ضمن هذه الدورة من قبل الصحفيين ومسؤولي خلايا الإتصال بالمؤسسات تحت إشراف أساتذة جامعيين. سيتم تطويرها وتنقيحها من خلال شبكات تواصل عبر تطبيقات إلكترونية سيتم تأسيسها قريبا. وذلك كنتيجة عملية لهذه الدورات التكوينية.

ومن جهته، أكد رئيس ديوان وزير الإتصال، رضوان ذبيح، أنّ هذه الدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الاتصال مكنت من مد جسور التعاون بين ثلاث دوائر وزارية. لها علاقة بموضوع الاتصال المؤسساتي وهي وزارات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي. والداخلية والجماعات المحلية.

وأوضح ذبيح، أنّ التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسمح بالوصول إلى إجابات علمية حول الإشكاليات المتعلقة بالإتصال المؤسساتي وطرق تنظيمه وتفعليه.

كما يمكن التعاون مع وزارة الداخلية للوصول إلى “الفاعل الهام” في الاتصال المؤسساتي. وهم “المكلفون بالإعلام” الذين تسند إليهم مهمّة العملية الإتصالية مع الصحفي الذي يعدّ شريكه في العملية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...