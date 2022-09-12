نحو التوقيع على اتفاق تعاون عسكري بين الجزائر ورواندا

نحو التوقيع على اتفاق تعاون عسكري بين الجزائر ورواندا

إستقبل اليوم الإثنين، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظيره الرواندي، الفريق أول جون بوسكو كازورا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

و وفقا لبيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد استهلت مراسم الاستقبال بتحية العلم الوطني. وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وبعد الترحيب بالوفد الضيف، أكد الفريق أول أنه من الضروري لجيشي البلدين التحلي بإرادة حقيقية. بغية تطوير تعاون مستدام، أساسه الثقة ويأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين:

وقال شنقريحة: “أود أن أغتنم فرصة تواجدكم بيننا لأشيد بجهود بلدكم من أجل إرساء رواندا مستقرة ومزدهرة. قدوة للعديد من البلدان الإفريقية. التي تتطلع للاستقرار السياسي والتنمية في جميع المجالات”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “من جهتي، أقدر أنه من الضروري لمؤسستينا الانخراط في إرادة حقيقية. من شأنها السماح لنا بتطوير تعاون مستدام، أساسه الثقة ويأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة وتعزيز التبادلات”.

كما أعرب الفريق أول عن الاستعداد التام للتشاور حول مختلف الجوانب الأمنية، وتبادل الخبرات بغية المساهمة الفاعلة في إرساء السلام والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف شنقريحة بالقول : “بهذه المناسبة، يسرني أن أعرب لكم عن استعدادنا الكامل للتشاور حول الجوانب الأمنية. وتبادل الخبرات في المجال التقني والتكوين”

وسيكون من المفيد إدراج هذا التعاون بين جيشينا في إطار بروتوكول تعاون عسكري، يصادق عليه، حيث أن زيارتكم اليوم تعد المعلم الأول، الذي سيفضي إلى التوقيع على اتفاق تعاون عسكري بين مؤسستينا، يضيف الفريق أول

وفي الأخير، أكد الفريق أول، على رغبة الجزائر الصادقة لتوحيد جهودنا. من أجل بلوغ تعاون يرقى إلى تطلعات شعبينا. خاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين، تطبعها حاليا سمة الامتياز، الذي يتجلى من خلال الإرادة المشتركة للمساهمة الفاعلة في إرساء السلام والاستقرار على مستوى فضائنا الإفريقي.

رمزي أحمد توميات

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