نحو الإنتقال من محو الأمية الأبجدية إلى الرقمية والثقافية

نحو الإنتقال من محو الأمية الأبجدية إلى الرقمية والثقافية

قال رئيس الجمعية الجزائرية “اقرأ” لمحو الأمية وتعليم الكبار خليد حسين، أن الرهان المستقبلي للجمعية هو الانتقال من محو الأمية الأبجدية إلى محو الأمية الرقمية والثقافية والحضارية.

وأكد خليد أن مثل هذه التظاهرات ترمي إلى تثمين ما تحقق من مكتسبات في مجال محو الأمية و التي تقلصت إلى 7.4 بالمائة. حسب إحصائيات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وتوقع ذات المتحدث تقليصها إلى أدنى مستوى مع حلول سنة 2030. وفق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعقد العربي لمحو الأمية آفاق 2025.

وأضاف رئيس الجمعية، أن جمعية اقرأ تمكنت منذ تأسيسها في 1990 من تحرير أكثر من مليوني شخص من الأمية وهذا مبعث فخر لها. كما أنها انخرطت في هذا المسعى لأكبر عدد من هذه الشريحة. والانتقال بها إلى مراحل أخرى تشمل التكوين التأهيلي بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

ثم إلى المرافقة عن طريق دور المرافقة التابعة لذات القطاع المذكور. تماشيا مع توجهات السلطات العليا للبلاد في إدماج هذه الفئة ضمن خطة التنمية الشاملة.

وأشار رئيس الجمعية إلى التوجه نحو تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية أخرى وفعاليات جمعوية. من خلال إمضاء وتحيين اتفاقيات شراكة معها من أجل تعزيز الرقمنة التي تسهم في تقليص المعدل. التي تعد مهمة الجميع وهي ضمن أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لضمان التعليم لجميع فئات المجتمع.

وتوضيح جديد لمفهوم الانتقال من الأمية الأبجدية نحو الرقمية والثقافية بما يضمن امتلاك قوة المعرفة تكريسا لالتزام الجمعية بمبادئها في مواصلة جهودها وترقية أدائها تماشيا مع مختلف التحديات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.

وخلال هذه المراسم تم إمضاء اتفاقية بين المكتب الولائي لجمعية اقرأ بأدرار ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية. تتضمن تنسيق الجهود بين الجمعية ومديرية الشؤون الدينية في الفضاءات التابعة للقطاع. وفتح أفواج لمحو الأمية

وتنظيم ملتقيات في هذا الشأن وسجل مكتب جمعية اقرأ بأدرار خلال هذه السنة حوالي 1.160 منخرطة في أقسامها بمختلف البلديات. تؤطرهن 50 معلمة متطوعة و 21 معلمة. حسبما أشار إليه رئيس المكتب الولائي للجمعية حمداوي حسان.

هذا وشهدت الاحتفالية تقديم وصلات إنشاد و مساهمات فكرية إلى جانب معرض للكتب والصناعات التقليدية والحرف. أبرزت من خلاله المنخرطات بالأقسام تميزهن. واستيعابهن لمسار التدريس والتأهيل المعرفي

رمزي أحمد توميات

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