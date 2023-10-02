 نحو إنشاء مستشفى تركي في الجزائر

كشفت مسؤولة العلاقات مع الجزائر بمستشفى ميموريال بتركيا، وهيبة مرزوق أن المجمع له سياسة إستثمارية تهدف إلى إنشاء مستشفى تركي في الجزائر في حال توفر الظروف الملائمة مستقبلا.

وأفادت مرزوق في تصريح للنهار أونلاين، على هامش زيارة إلى مستشفيات ميموريال بتركيا، أن المجمع يضم 14 مستشفى من بينهم مستفى متواجد برومانيا.

ويضم فريق عمل يتعامل بـ 30 لغة أجنبية للتواصل مع المرضى من مختلف دول العالم. ومرافقتهم منذ قدومهم إلى تركيا للعلاج إلى غاية عودتهم إلى بلدانهم.

كما كشفت ذات المتحدثة، أن المجمع الإستشفائي ميموريال له خارطة إستثمارية من أجل توسيعه. حيث شرع في الإستثمار بالخارج. وكان أول مسشفى بالخارج السنة الماضية برومانيا.

ويهدف المجمع إلى أن تكون الجزائر أيضا من الوجهات الإستثمارية ومن المشاريع المستقبلية من أجل إنشاء مستشفى تركي. في إطار التعاون وتبادل الخبرات الطبية والتكنولوجية.

كما أن المجمع الإستشفائي مستعد لإرسال فرق طبية مجهزة إلى الجزائر من أجل القيام بالعمليات المستعصية هناك حسب تصريحات ذات المسؤولة

في حين اشارت مرزوق، الى أنه في الوقت الراهن يحضر مستشفى ميموريال لفتح مكتب تمثيل بالعاصمة. من شأنه أن يكون همزة وصل بين المستشفى والمرضى الجزائريين. من أجل التكفل الأحسن بطلباتهم وملفاتهم الطبية في أقرب وقت

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...