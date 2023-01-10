نحو إنشاء مجموعة صداقة برلمانية جزائرية ورومانية

انعقدت الجلسة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية الرومانية في بوخارست أمس الإثنين. تحت الرئاسة المشتركة لعمار بلاني، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وترايان هيريستيا، وزير الدولة الروماني للشؤون العالمية والاستراتيجيات الدبلوماسية.

وشهد هذا الاجتماع، استئناف الاتصالات في إطار آليات التعاون التي أقامتها الدولتان. في أعقاب وباء كوفيد -19 حيث اتاح للطرفين مناقشة حالة العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيز التعاون والتبادلات الثنائية.

كما تم خلال الاجتماع تبادل واسع النطاق لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى المستوى الثنائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتعليم العالي والبحث والابتكار والطاقات المتجددة وتقنيات المعلومات. والاتصالات الجديدة والارتقاء إلى مستوى التميز في العلاقات السياسية التي حافظ عليها البلدان منذ أن أقاما العلاقات الدبلوماسية بينهما في أفريل 1962.

وبخصوص القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد الطرفان اللذان تبادلا وجهات النظر حول الأزمات الدولية. وتلك المتعلقة بالجوار المباشر لبلدنا (الصحراء الغربية ، مالي ، ليبيا ، الساحل، الشرق الأوسط، إلخ) بشدة على الحاجة. احترام التعددية والقانون الدولي في التعامل مع هذه الأزمات.

وقبل إجراء هذه المشاورات ، اجتمع الأمين العام للوزارة مع وزير الخارجية الروماني ، معالي بوجدان لوسيان أوريسكو. الذي أكد بهذه المناسبة رغبته الراسخة في العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي.

كما أجرى بلاني محادثات خلال زيارته إلى بوخارست مع كونستانتين ساراجا، الأمين العام لوزارة البحث والابتكار والرقمنة الرومانية. اتفق خلالها الطرفان على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والرقمنة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والشركات الناشئة.

وأخيرًا، استقبل فاسيلي دانيال سوتشيو، نائب رئيس مجلس النواب في رومانيا، الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج اليوم الثلاثاء.

وبعد تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الحالية، أكد الطرفان، رغبتهما الراسخة في تعزيز العلاقات الثنائية، اهتمامهما بتعزيز التبادلات البرلمانية. بما في ذلك من خلال إنشاء مجموعة صداقة برلمانية جزائرية ورومانية.

رمزي أحمد توميات

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