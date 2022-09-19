نحو إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين الجزائر وجيبوتي

نحو إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين الجزائر وجيبوتي

التقى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بوزير التجارة والسياحة لدولة جيبوتي، محمد ورسمة ديريه، وذلك على هامش زيارته لجيبوتي.

وحسبما أفادت به وزارة التجارة في بيان لها، فقد عرف هذا اللقاء حضور سفير الجزائر بجيبوتي وإطارات من وزارة التجارة الجيبوتية.

وتبادل الطرفان، خلال هذا اللقاء أمثل السبل الكفيلة لترقية المعاملات التجارية في المجالات التي تهم البلدين، على غرار تفعيل الاتفاقات الثنائية وإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال.

وحسب نص البيان، فقد أكد الطرفان على ضرورة استغلال كل الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

ليديا كبيش

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