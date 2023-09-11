نحو إنشاء حاضنة تابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

11 سبتمبر، 2023

تمّ اليوم الإثنين، بمقر المجلس الشعبي الوطني، عقد اجتماع حول إنشاء حاضنة تابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي تترأسه الجزائر حاليا.

وذلك في إطار بلورة مخرجات المؤتمر الـــــــ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالجزائر يومي 28 و29 يناير 2023،

وحسب بيان للمجلس الوطني الشعبي فقد حضر الاجتماع كل من إسماعيل شرقي المستشار الدبلوماسي لرئيس المجلس الشعبي الوطني، ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، التعليم العالي والبحث العلمي، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وعلي زروقي المدير العام للمسرع العمومي للمؤسسات الناشئة.

ليديا كبيش

11 سبتمبر، 2023

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