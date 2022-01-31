نحو إنتاج 30 مليون طن من الحبوب خلال هذه السنة

أكد اليوم الإثنين مدير التطوير الفلاحي والريفي بالمناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي، أن الجزائر تسعى لإنتاج 30 مليون طن من الحبوب خلال سنة 2022، واستغلال 3.2 مليون هكتار من المساحات الزراعية عبر الوطن.

وأوضح بن دريدي في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ السلطات العليا في البلاد وفّرت كافة الامكانيات المادية والمعنوية لتوفير الأسمدة والبذور في الوقت المناسب، على نحو سمح ببدء حملة الحرث والبذر في ظروف ملائمة .

وقال ذات المتحدث:” من المتوقع الوصول إلى انتاج أكثر من 30 مليون قنطار من الحبوب خاصة في المنطقة الجنوبية من الوطن، في ظل توفر كل الظروف وتسخير كافة الامكانات المادية والمعنوية”.

وأكد المسؤول بوزارة الفلاحة، على مرافقة الوصاية للفلاحين ودعهمهم في اقتناء المعدات والاسمدة وتوفير مايعرف بالقرض الرفيق والممنوح للفلاح بدون فوائد ومرافقة المعاهد التقنية من اجل توفير حبوب تتلاءم وتضاريس كل منطقة.

رمزي أحمد توميات

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