كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، أنه رفع لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اقتراحا بإقرار يوم 13 سبتمبر يوما وطنيا للتاجر.

وقال بن شهرة في تصريح للصحافة عقب استقبال من قبل رئيس الجمهورية، أنه رفع إلى الرئيس تبون مقترحات المنظمة بشأن إعادة النظر في سياسة الدعم، مؤكدا وجود توافق حول هذه المسألة التي قال أنه قدم لرئيس الجمهورية عدة مقترحات بشأنها.

ومن بين المقترحات التي رفعها بن شهرة للرئيس تبون مقترح بإقرار يوم 13 سبتمبر يوما وطنيا للتاجر على اعتبار أن المنظمة تأسست بهذا التاريخ سنة 1956 من طرف المجاهدين.

وفي هذا الصدد، كشف بن شهرة أن الرئيس تبون طلب تكوين ملف وتقديم طلب رسمي بهذا الخصوص.

ليديا كبيش

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