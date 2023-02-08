نحو إطلاق منصة رقمية للبيانات الصحية

كشفت اليوم الأربعاء، مديرة التنسيق القطاعي المشترك لمتابعة الإصلاحات بالوكالة الوطنية للأمن الصحي، فلة أوجيدة، في تصريحات للإذاعة الوطنية، عن إطلاق منصة رقمية للبيانات الصحية قريبًا.

وأعلنت أوجيدة، أنّ رهان المنصة الرقمية للبيانات الصحية في التنبيه واليقظة، والتأسيس لنظرة استباقية واستشرافية للمنظومة الصحية، وإنتاج مؤشرات جديدة تضمن الأمن الصحي، وتفعّل نموذجًا صحيًا جيدًا يواكب الثورة الرقمية عبر تكثيف التحقيقات الميدانية، وتحسين المنظومة الصحية وتحقيق الجودة، مشيرة إلى أنّ الرهان يكمن في الرصد واليقظة والتنبيه والتوعية والتحسيس، والاستباق ضد صدمات قادمة.

وأشارت أوجيدة، إلى عمل جارٍ بمشاركة كل القطاعات والمجتمع المدني، لبلورة استراتيجية وطنية للأمن الصحي، مركزة على حتمية رقمنة الصحة لتقويتها وتمكينها من مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن الأمن الصحي يعد أكثر شمولية من الرعاية الصحية، وهو مرتبط بالأمن القومي، وذاك يفرض تعزيز الانتاج الدوائي الوطني.

كما لفتت ذات المسؤولة، إلى تغيير النظام الغذائي للمواطنين، مطمئنةً إلى أنّ الوضع الصحي الحالي في الجزائر مستقر، وسط متابعة خلية اليقظة للوضع الوبائي في العالم.

وأضافت أوجيدة إلى وجود الوكالة الوطنية للأمن الصحي في تنسيق دائم مع كافة الشركاء، والاهتمام بالعمل على مؤشرات صحية تراعي خصوصيات كل ولاية، متصورة بضرورة إخضاع إنشاء الهياكل الاستشفائية لطبيعة الوضع الصحي في كل منطقة، منوهة إلى أنّ المؤشرات الصحية في الجزائر تتطور منذ الاستقلال.