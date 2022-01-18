قال اليوم الثلاثاء عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، أنه:” من المتوقع أن يتم إصدار قرارات لتلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا في الجزائر، قريبا”.

وأوضح مهياوي، في حوار مع الإذاعة الوطنية، أنه يتم حاليا النقاش حول تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا، متوقعا صدور قرارات بهذا الشأن قريبا.

وقال البروفسور أن :” أخبارا تصلنا من هنا وهناك بشأن تسجيل إصابات في مؤسسات تربوية أو يطلب من بعض التلاميذ القيام بفحوصات طبية للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس أو يتم تسريح بعضهم لهذا السبب ، لكن ما أعرفه أنه لم يصدر لحد الآن أي بيان رسمي في هذا الشأن”.

وأضاف عضو اللجنة العلمية قائلا :”أعتقد أن مثل هذا بيان من شأنه أن يسمح بإعداد إستراتيجية لمواجهة الفيروس في الوسط التربوي”، مشيرا إلى أن نقاشات اللجنة العلمية لا تكاد تخلو من موضوع تطعيم الأطفال، وتحديدا حول العمر المستهدف و نوع اللقاح، متوقعا صدور قرارات في هذا الشأن قريبا.

وأكد ذات المتحدث أن الأهم اليوم هو دفع الاشخاص أكثر من 18 سنة للتلقيح والبداية بالأشخاص المحيطين بالتلاميذ على غرار الأولياء والمعلمون والإداريون وغيرهم، لتفادي وصول العدوى إليهم، لكن للأسف الشديد هناك عزوف شديد عن التلقيح و لم نبلغ بعد الهدف المنشود من العملية.

ليديا كبيش

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