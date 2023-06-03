نحو إصدار قانون أساسي جديد لوكالة الأنباء الجزائرية

أعلن وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس الجمعة بوهران، أنه سيصدر، خلال السنة الجارية، قانون أساسي جديد لوكالة الأنباء الجزائرية من شأنه مواكبة آفاق تطورها وعصرنتها.

و يتواجد هذا القانون الأساسي حاليا قيد المناقشة و الإثراء و سيكون جاهزا خلال السنة الحالية (2023) ، حسبما ذكره الوزير في تصريح إعلامي بمقرالمديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية في إطار زيارته لبعض المؤسسات التابعة للقطاع.

وخلال زيارته لمقر المديرية الجهوية للغرب لوكالة الأنباء الجزائرية, تفقد بوسليماني مختلف المصالح و تحدث مع الصحفيين وأوضح قائلا : “جاري التفكير حاليا لإنجاز مقر جديد للمديرية الجهوية للغرب لوكالة الأنباء الجزائرية يكون في مستوى متطلبات المقر الثاني من حيث الأهمية بعد المقر المركزي بالعاصمة لهذه المؤسسة الإعلامية الوطنية الهامة”.

وعن شركة الطباعة للغرب شدد الوزير خلال تصريحه على ضرورة تنويع خدماتها التي ما زالت محصورة في طباعة الجرائد مقترحا العمل على طباعة الكتب المدرسية والكراريس و الملصقات و تغليف المنتجات الصيدلانية.

ويذكر أن شركة الطباعة للغرب تصدر 35 جريدة بتسجيل معدل 98.000 نسخة يوميا خلال سنة 2022.

و في حديثه عن مؤسستي التلفزيون الجزائري و الإذاعة الوطنية اللتين زار محطتيهما الجهوتين أيضا، أكد وزير الاتصال على “أهمية الرقمنة في مختلف مؤسسات قطاع الاتصال من أجل مواكبة التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي”.

و أشار في هذا الصدد الى أن الرقمنة أضحت أولوية بالنسبة لكل الميادين خاصة الصحافة الوطنية و لا مفر منها، مشيرا إلى التقدم الملموس الذي تم تسجيله في مجال الرقمنة إذ تتراوح نسبتها في بعض المؤسسات من 65 إلى 85 بالمئة “فالكل انخرط في الرقمنة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

كما شدد على أهمية التكوين الجيد للصحفيين والتقنيين والاستفادة إلى أقصى حد من خبرات الصحفيين ذوي التجربة الطويلة في تكوين الصحفيين الشباب.

و في حديثه عن المدينة الإعلامية الجديدة التي سيتم وضع حجر أساسها في 5 يوليو القادم ببوشاوي بالجزائر العاصمة أبرز الوزير بأنها “أكبر إنجاز في تاريخ قطاع الإعلام في الجزائر وسيكون مدعما بالتجهيزات التكنولوجية الأحدث عالميا و سيكون دفعة نوعية في مستقبل مؤسساتنا التي نطلب منها مزيدا من المجهودات دفاعا عن الوطن وإبراز الصورة الحقيقية للجزائر في الخارج”.

و عن التحضير للألعاب العربية ذكر الوزير بأن قطاع الإعلام مثله مثل القطاعات الأخرى “في أتم الجهوزية لتسهيل عمل الصحافة الوطنية والأجنبية”.

وللتذكير فقد أشرف محمد بوسليماني مساء الخميس بجامعة وهران 2 “محمد بن أحمد” على افتتاح الدورة التكوينية السابعة حول الاتصال المؤسساتي المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و التعليم العالي و البحث العلمي لفائدة صحفيي وسائل الإعلام الوطنية والمشرفين على خلايا الاتصال لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وغليزان وتيارت والشلف.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...