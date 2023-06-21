نحو إدماج الأسواق الموازية في القطاع الرسمي

21 يونيو، 2023

قدّم اليوم خلال اجتماع الحكومة الوزراء المكلّفون بكلّ من الداخلية والتجارة والفلاحة عرضا مشتركا حول إعادة تنظيم أسواق الجملة وإدماج الأسواق الموازية في القطاع الرسمي، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في بيان اجتماع الحكومة أن هذا العرض سمح بتقديم معلومات دقيقة حول الشبكة الهامة لأسواق الجملة التي تتوفر عليها الجزائر والتي بلغ عددها 64 سوقا، ستضاف إليها عن قريب ستة (6) أسواق جديدة قيد الاستكمال.

كما مكّن العرض من تحديد النقائص ووضع خارطة طريق ترمي إلى تداركها وإعادة تأهيل هذه المساحات التجارية وضمان استغلالها الأمثل، حيث تعتبر عاملا أساسيا في ضبط السوق، يختم البيان.

ش.ن

21 يونيو، 2023

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