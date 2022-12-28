نحو إدراج مادة تربوية مخصصة لأمن الطرقات على مستوى كافة الأطوار التعليمية

28 ديسمبر، 2022

درست الحكومة في اجتماعها هذا الأربعاء 28 ديسمبر 2022، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية، قدّمه وزير النقل.

وأفاد بيان اجتماع الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تعميم التربية وثقافة الطرقات لدى الأطفال من خلال إدراج مادة تربوية مخصصة لأمن الطرقات على مستوى كافة الأطوار التعليمية.

وجدير بالإشارة، يضيف البيان، أنّ الحكومة، في إطار مكافحة اللا أمن عبر الطرق، تضع التربية المرورية كأحد الروافد الأساسية في سياق الأعمال الرامية إلى الحد من ضحايا حوادث المرور، لاسيما عند الأطفال.

ش.ن

28 ديسمبر، 2022

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