الرئيس تبون :نحن سائرون في بناء ديموقراطية حقة يستفيد منها الشعب برمته

نشط اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ندوة صحفية مشتركة بينه وبين نظيره البرتغالي مارسيل ريبيلو دي سوزا

وقال الرئيس تبون : تحدثنا مطولا وكانت نتائج المحادثات مثمرة حيث تحدثنا عن ليبيا وملف الصحراء وفلسطين وعن ملف اوكرانيا الصديقة وروسيا الصديقة نطمح الى السلم بينهما.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول: “نطمح إلى حل ملف الصحراء الغربية طبقا للتوصيات الامم المتحدة” مجددا التأكيد على موقف الجزائر واضح بخصوص فلسطين، مبرزا بالقول :”نرافع على حل الدولتين”.

وتابع الرئيس تبون قائلا: نحن سائرون في بناء ديموقراطية حقة يستفيد منها الشعب برمته و نبني اقتصاد الذكاء والمعرفة والمؤسسات الناشئة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الوضع في مالي والساحل عبرنا عن نفس النظرة، مضيفا بالقول :”لا يوجد نقاط اختلاف بيننا وبين البرتغال في أي نقطة تحدثنا فيها في المجال الاقليمي الدولي ومجال التنمية.

وتابع الرئيس تبون: مادمنا نشعر بالقرب من دولة البرتغال الصديقة نتمنى أن تقفز العلاقات إلى ما هو افضل في جميع المجالات، و نتمنى أن تشرفنا بزيارة إلى الجزائر عن قريب.

ش.ن

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