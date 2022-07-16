أعلن المتعامل الأول للهاتف النقال بالجزائر موبيليس، عن توفير خدمة الاطّلاع على نتائج شهادة الباكالوريا مجانًا على شبكته عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).

وأوضح بيان للشركة، أن موبيليس تتيح بالشراكة مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لمترشحي شهادة الباكالوريا دورة جوان 2022، من الاطّلاع مجانا على نتائجهم.

وذلك بتشكيل ما يلي:

للغة العربية: #ok الرمز السري*رقم التسجيل *567*1*

للغة الفرنسية: *numéro d’immatriculation*numéro secret#ok2*567*

مباشرةً بعد ذلك، سيتلقّى المترشح على ردّ فوري يحمل رقم تسجيله والمعدّل المتحصّل عليه ودرجته، يضيف البيان.

كما ذكر البيان، بأن نتائج شهادة الباكالوريا ستكون متوفرة على شبكة موبيليس يوم السبت 16 جويلية، ابتداء من الساعة 16:00.

وأشارت موبيليس، إلى أن الفرق التقنية للمتعامل اتخذوا جميع التدابير من أجل ضمان سلاسة وفورية إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة.

ليديا كبيش

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